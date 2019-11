Celyad publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2019 et les avancées récentes de la société

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui ses résultats financiers et principaux développements opérationnels du troisième trimestre 2019, clos le 30 septembre 2019.Filippo Petti, CEO de Celyad, a déclaré: "Nous avons rapporté de nombreuses nouvelles encourageantes provenant de notre pipeline de manière continue tout au long du troisième trimestre et des semaines qui ont suivies. En premier lieu, nous avons dévoilé des données préliminaires prometteuses de phase 1 pour notre premier produit candidat CAR-T allogénique sans modification génomique, CYAD-101, mais également l'introduction du procédé de fabrication exclusif OptimAb dans le cadre de notre programme autologue basé sur CYAD-01 dans la leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante. Sur la période, l'acceptation de la demande d'IND (Investigational New Drug ou nouveau médicament expérimental) auprès des autorités américaines pour notre candidat CYAD-02 de prochaine génération et l'avancement de notre plateforme technologique shRNA (short hairpin RNA ou petits ARN interférents) liée à notre série de candidats allogéniques CYAD-200 constituent également de belles avancées.