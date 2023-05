Celyad Oncology : trésorerie de 9,3 millions d'euros à fin mars

(AOF) - Celyad Oncology annonce qu’au 31 mars 2023, elle disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 9,3 millions d’euros. La consommation nette de trésorerie au cours du premier trimestre 2023 s’est élevée à 3,2 millions conformément aux attentes. Cette société de biotechnologie axée sur les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), prévoit que ces fonds devraient être suffisants pour financer les dépenses opérationnelles et les besoins en dépenses d'investissement jusqu'au quatrième trimestre de 2023.

"Celyad Oncology est désormais pleinement engagée à mettre à profit son expertise, son savoir-faire et de son portefeuille de propriété intellectuelle dans le but de fournir des solutions innovantes pour surmonter les limites actuelles des approches CAR-Ts " a commenté Georges Rawadi, Chief Executive Officer de la Société.

" Nous avons généré des données intéressantes dans notre plateforme de multiplexage basée sur les petits ARNs en épingle à cheveux (shRNA), qui mettent en évidence la polyvalence et l'adaptabilité de la technologie. Nous avons également réalisé des progrès significatifs dans notre programme CAR-T à double ciblage, pour lequel nous prévoyons de faire le point lors de conférences internationales dans les mois à venir ", ajoute t-il.

