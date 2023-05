Celyad Oncology sera radiée du Nasdaq le 19 mai

(AOF) - Celyad Oncology (+3,6 % à 0,61 euro) a reçu le 10 mai une lettre de notification l’informant que ses ADS (American Depositary Shares) représentant des actions ordinaires seront radiées du Nasdaq et qu’elles seront suspendues à l’ouverture des marchés aux États-Unis le 19 mai 2023. Selon la biotech belge spécialiste des thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), le Nasdaq a considéré qu’elle n’avait pas "fourni de plan définitif démontrant sa capacité à se conformer à court terme aux conditions pour le maintien de l’inscription".

La société a reçu une notification du Nasdaq le 31 mars 2023 l'informant qu'elle ne respecte plus la condition qui exige que les capitaux propres d'une société cotée soient d'au moins 10,0 millions de dollars. Le 19 avril 2023, elle a reçu un avis du Nasdaq l'informant qu'elle ne remplissait plus l'obligation de prix minimum de l'offre après que le prix de clôture minimum par action de ses ADS a été inférieur à 1 dollar pendant une période de 30 jours ouvrables consécutifs. La société n'a pas l'intention de faire appel de la décision du Nasdaq.

