Celyad Oncology reçoit environ 9,8 millions EUR d'engagements de placement privé de la part d'actionnaires historiques

Celyad Oncology SA (« Celyad » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu des engagements d'une filiale de Fortress Investment Group (telle filiale, « Fortress »), Tolefi SA (« Tolefi ») et d'autres actionnaires historiques de souscrire à une augmentation de capital d’environ 9.800.000 EUR. L'augmentation de capital aura lieu à un prix de souscription de 0,52 EUR par action, ce qui représente une décote de 5% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes (VWAP) sur 30 jours des actions au 23 août 2023.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour financer les dépenses de recherche et développement, pour faire progresser le pipeline actuel de candidats CAR-T précliniques, pour découvrir et développer d'autres produits candidats précliniques à l'aide de sa plateforme technologique exclusive de petit ARN en épingle à cheveux (shRNA) non génétiquement modifié, ainsi que pour le fonds de roulement, d'autres objets sociaux généraux, et l'amélioration de la propriété intellectuelle de la Société.