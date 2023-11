Celyad Oncology publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2023 ainsi que ses récentes avancées

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 9 novembre 2023, 7h00 CET; information règlementée - Celyad Oncology (Euronext: CYAD) (la “Société” ou “ Celyad Oncology”), une société de biotechnologie axée sur les technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2023 et présente une mise à jour de ses activités.



• Publication des données détaillant le développement de notre approche multiplex shRNA basée sur les microARN (miRNA), qui permet de réguler à la baisse plusieurs gènes simultanément, dans Molecular Therapy - Nucleic Acids

• Cinq posters ont été présentés lors de la 38ème réunion annuelle de la SITC et deux posters ont été présentés lors de la 4ème conférence de l'ICLE, avec de nouveaux développements de notre plateforme multiplex shRNA et des données encourageantes de notre plateforme de cellules CAR T multi-spécifiques basées sur le NKG2D

• Celyad Oncology a reçu environ 9,8 millions EUR d'engagements de placement privé de la part d'actionnaires historiques