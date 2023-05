Celyad Oncology publie ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2023 ainsi que ses récentes avancées

Au 31 mars 2023, la Société disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 9,3 millions d’euros (10,0 millions de dollars). La consommation nette de trésorerie au cours du premier trimestre 2023 s’est élevée à 3,2 million d’euros, conformément aux attentes.

La Société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie devraient être suffisants pour financer les dépenses opérationnelles et les besoins en dépenses d'investissement jusqu'au quatrième trimestre de 2023.

Après avoir dûment pris en considération les budgets détaillés et les prévisions de flux de trésorerie estimés pour les années 2023 et 2024, la Société continue de prévoir que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants ne seront pas suffisants pour financer ses dépenses d’exploitation et d’investissement estimées au-delà des 12 prochains mois au moins à compter de la date de publication du présent communiqué.

La Société évalue actuellement différentes options de financement pour obtenir le financement nécessaire pour prolonger la capacité de financement de la Société au-delà de 12 mois à compter de la date de publication du présent communiqué.