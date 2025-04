Celyad Oncology publie ses résultats financiers pour l'année 2024 ainsi que les récents évènements marquants de son activité

Mont-Saint-Guibert, Belgique; 2 avril 2025, 19h00 CET; information réglementée - Celyad Oncology (Euronext : CYAD) (la « Société »), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, et présente le compte rendu de ses activités.



Matt Kane, CEO de Celyad Oncology, a commenté : «2024 a été une année importante et très productive pour l’entreprise, qui s’est dotée d’une nouvelle structure allégée et très efficace. Je suis incroyablement fier de la résilience et de l’ingéniosité dont a fait preuve l’équipe tout au long de l’année”.