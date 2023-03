Celyad Oncology publie ses résultats financiers pour l'année 2022 ainsi que les récents évènements marquants

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology (Euronext & Nasdaq : CYAD) (la “Société”), une société de biotechnologie axée sur les technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'année 2022 au 31 décembre 2022 et présente une mise à jour de ses activités.

Michel Lussier, chef de la direction par intérim de Celyad Oncology, commente : “2022 était une année charnière pour Celyad Oncology, avec des changements et des tournants importants. Nous sommes convaincus que tous ces changements, ainsi que nos réalisations antérieures, ont significativement renforcé notre position. Ayant relevé les défis de 2022, Celyad s'est réinventée de manière positive en tant qu'organisation plus légère et plus agile. Nous pensons que Celyad est bien préparée et qu'elle possède les atouts uniques et le savoir-faire nécessaires pour créer une valeur significative pour ses actionnaires au cours des prochaines années.”