Celyad Oncology publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2022 et les avancées récentes des activités de la Société

• La Société poursuit la transition de ses activités en se concentrant sur la monétisation de sa propriété intellectuelle de thérapie cellulaire unique et en donnant la priorité à la découverte en R&D.

• Des mises à jour cliniques sont attendues d’ici la fin de l’année pour l’essai IMMUNICY-1 de phase 1 à dose croissante pour le candidat CAR T allogénique à base de shRNA, CYAD-211, pour le myélome multiple réfractaire ou récidivant (r/r MM).



Celyad Oncology (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique axée sur la découverte et le développement de traitements anti-cancéreux à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), a donné aujourd'hui une mise à jour de ses résultats financiers et de ses récents développements commerciaux pour le trimestre fiscal se terminant le 30 septembre 2022.