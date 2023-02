Celyad Oncology publie ses résultats financiers du quatrième trimestre 2022 et ses perspectives pour 2023

Celyad Oncology a mis en œuvre une nouvelle stratégie d’entreprise évoluant d’une organisation axée sur le développement clinique à une organisation qui optimise le potentiel de ses plateformes technologiques et de son patrimoine de propriété intellectuelle.



• La société donne désormais la priorité aux efforts de recherches internes pour s'attaquer aux principales limites actuelles des thérapies cellulaires CAR-T

• Au 31 décembre 2022, la Société a terminé l'année avec une position de trésorerie non auditée de 12,4 millions d'euros (13,3 millions de dollars)



Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology (Euronext & Nasdaq: CYAD) (la “Société”), une société de biotechnologie axée sur la découverte et le développement de technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), publie aujourd'hui une mise à jour de ses résultats financiers pour le quatrième trimestre fiscal 2022, ainsi que ses perspectives pour l’année 2023.