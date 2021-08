Celyad Oncology publie ses résultats financiers du premier semestre 2021 et les avancées récentes de la Société

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (la "Société"), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a aujourd'hui annoncé une mise à jour de ses résultats financiers et ses récents développements commerciaux du premier semestre 2021, clôturé le 30 juin 2021.



"Nous continuons de tracer notre chemin en développant de nouvelles technologies afin de faire progresser les thérapies CAR T allogéniques, notamment grâce à notre plateforme exclusive shRNA pour la production de CAR T allogéniques et les capacités CAR 'renforcées' avec la co-expression de cytokines sécrétantes, à commencer par l'IL-18. Les innovations que nous réalisons par le biais de notre pipeline de développement clinique et de nos nouvelles technologies étaient au cœur du programme de notre journée de R&D, le mois dernier. C'est une période passionnante dans l'histoire de notre société, car nous prévoyons un flux constant d'étapes importantes au cours du second semestre 2021", a commenté Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology.