Celyad Oncology présente une mise à jour des données de l'étude alloSHRINK de phase 1 pour CYAD-101 dans le CRCm lors du symposium ASCO-GI



o La survie globale et la survie sans progression de la maladie dans le segment portant sur l'augmentation de la dose de l'étude étaient d'une durée médiane de 10,6 mois et 3,9 mois respectivement

o Une diminution de la charge tumorale a été observée chez huit des 15 patients atteints de CCRm réfractaire non résécable, dont six des neuf patients à la dose la plus élevée de 1 x 109 cellules par injection

o Dans le répertoire des lymphocytes T du sang périphérique, l'émergence de nouveaux clones de cellules T a été observée quatre mois après le traitement des patients du groupe ayant reçu la dose la plus élevée qui ont présenté une réponse partielle confirmée ou une stabilisation de la maladie, suggérant qu'un des mécanismes d'actions important de CYAD-101 pourrait être la modulation de la réponse immunitaire de l'hôte chez les patients atteints de CRCm

o Les données préliminaires de la cohorte d'expansion de la phase 1 de l'étude alloSHRINK en cours sont attendues durant le premier semestre de 2021