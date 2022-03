Celyad Oncology présente ses Résultats Financiers pour l’année 2021 ainsi que les récents évènements marquants de son activité

• La Phase 1 de l’essai IMMUNICY-1 a démontré des données encourageantes pour le CYAD-211, incluant un bon profil de tolérance et des signes d’activité clinique chez les patients atteints de Myélome Multiple récidivant / réfractaire (MM r/r).

• L’analyse approfondie des données est en cours concernant la Phase 1b de l’essai clinique, CYAD-101-002, suite à l’annonce de la suspension clinique de l’essai par la FDA.

• La position de la trésorerie était à 30.0 millions d’euros (soit 34.0 millions de dollars) au 31 décembre 2021.

• Une conférence téléphonique ainsi qu’un webcast sont prévus au 25 mars 2022 à 13h00 CET / 08:00 AM ET