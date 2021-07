Celyad Oncology organisera un R&D Day virtuel le 20 Juillet 2021

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade Clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que la société organisera un webinar R&D le mardi 20 juillet 2021 à 17h30 CET.



L'équipe de leadership de Celyad Oncology donnera un aperçu des récentes avancées du pipeline de R&D de la Société, y compris des informations sur les nouveaux actifs CAR T allogéniques précliniques utilisant la technologie shRNA, ainsi que des mises à jour sur les principaux programmes cliniques. Les mises à jour incluront des informations sur le candidat allogénique CYAD-211 basé sur la technologie shRNA pour le myélome multiple récidivant / réfractaire et sur le candidat allogénique, leader du marché, CYAD-101, pour le Cancer Colorectal Métastatique, en prévision du lancement de l'essai Clinique KEYNOTE-B79.



Un webcast live de la présentation est accessible via la page "Events" du site web de Celyad Oncology. Veuillez vous connecter au webcast quelques minutes avant le début de l'évènement afin de vous assurer de la bonne connexion à la présentation. Pour vous inscrire à l'évènement, cliquez sur le lien suivant: https://bit.ly/2UKUffv. A la fin de l'évènement, un replay de la présentation sera également disponible sur le site de Celyad Oncology.