Celyad Oncology nomme Georges Rawadi comme nouveau CEO

Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (la "Société"), une société de biotechnologie axée sur les technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), a l’honneur d’annoncer la nomination de Georges Rawadi au poste de Directeur Général (Chief Executive Officer ou CEO en anglais), à compter du 23 mars 2023 et avec une date de commencement le 17 avril. Michel Lussier restera CEO Intérimaire jusqu’au 17 avril pour assurer une bonne transition.

Georges Rawadi est un dirigeant chevronné avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur pharmaceutique / biotechnologique, en tant que Directeur de Recherche, Développeur d’Affaires, CEO et membre de Conseil d’Administration. Ayant déjà passé quatre ans au sein de la Société en tant que Vice-Président Business Development & Intellectual Property (« BD & IP ») de 2014 à 2018, Georges Rawadi connaît très bien la Société et le domaine CAR-T. Georges Rawadi a une véritable passion pour la recherche et la création de nouvelles opportunités de Business.

Georges Rawadi occupe actuellement un certain nombre de postes au sein de Conseils d’Administration et exerce également des rôles de consultant pour l’industrie de la biotechnologie.