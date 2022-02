Celyad Oncology annonce une suspension volontaire de l’essai de Phase 1b CYAD-101-002

Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq: CYAD) (la “Société”), une société de biotechnologie de stade Clinique focalisée sur la recherche et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd’hui sa décision de suspendre volontairement l’étude CYAD-101-002 (KEYNOTE-B79) de Phase 1b (NCT04991948).



L’étude CYAD-101-002 s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec MSD, une dénomination commerciale de Merck& Co., Kenilworth, NJ, USA, par le biais de l’une de ses filiales. L’essai clinique évalue la thérapie expérimentale de la Société, CYAD-101, qui sont des cellules NKG2D CAR T allogéniques exprimant la Molécule Inhibitrice du TCR (TIM), administrée simultanément avec la chimiothérapie FOLFOX, et suivi par la thérapie anti-PD1 de MSD, KEYTRUDA® (pembrolizumab), chez des patients atteints d’un cancer Colorectal Métastatique réfractaire.