Celyad Oncology annonce une suspension clinique de l’essai de Phase 1b CYAD-101-002

Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq: CYAD) (la “Société”), une société de biotechnologie de stade Clinique focalisée sur la recherche et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd’hui, que le 1er Mars 2022, la Société a été informée par un email de la U.S. Food and Drug Administration (Administration Américaine des Médicaments et Denrées Alimentaires) que l’étude CYAD-101-002 (KEYNOTE-B79) de Phase 1b a été placée en attente clinique en raison d'informations insuffisantes pour évaluer le risque pour les sujets de l'étude. Comme indiqué précédemment, le 28 février 2022, la Société a annoncé qu’elle interrompait volontairement l’essai clinique, CYAD-101-002 afin d’investiguer les rapports faisant état de deux décès au sein de l’étude.