Celyad Oncology annonce la réception d’une notification du Nasdaq

Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (la "Société"), une société de biotechnologie axée sur les technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), a reçu une notification (la « Notification ») le 31 mars 2023 du Nasdaq Stock Market (« Nasdaq ») informant la Société qu’elle ne respecte plus l'exigence de maintien de l'inscription en vertu de la règle d'inscription du Nasdaq 5450 (b) (1) (A) pour le Nasdaq Global Market, qui exige que les capitaux propres d'une société cotée soient d'au moins 10,0 millions de dollars (l'« exigence de fonds propres des actionnaires »).



Sur la base des capitaux propres déclarés d'environ 4,6 millions de dollars dans le formulaire 20-F de la Société pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, la Société ne répond plus à l'exigence de capitaux propres.



La Société dispose d'un délai de 45 jours calendaires à compter de la date de la Notification, ou jusqu'au 15 mai 2023, pour soumettre un plan visant à rétablir la conformité à l'exigence de fonds propres. Le Nasdaq peut accorder une prolongation pouvant aller jusqu'à 180 jours calendaires à compter de la date de la Notification pour que la Société se remette en conformité si un tel plan est soumis et accepté.