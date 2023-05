Celyad Oncology annonce la réception d’un avis de radiation du Nasdaq

Mont-Saint-Guibert, Belgique – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (la "Société") est une société de biotechnologie axée sur les technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T).



La Société avait annoncé le 4 avril 2023 avoir reçu une notification du Nasdaq Stock Market (« Nasdaq ») le 31 mars 2023 l’informant qu’elle ne respecte plus la condition pour le maintien de l’inscription au Nasdaq Global Market, en vertu de la règle d’inscription du Nasdaq 5450(b)(1)(A) qui exige que les capitaux propres d’une société cotée soient d’au moins 10,0 millions de dollars. Ensuite, le 19 avril 2023, tel qu’annoncé par la Société le 24 avril 2023, la Société a reçu un avis du Nasdaq l’informant que le prix de clôture minimum par action de ses American Depositary Shares représentant des actions ordinaires (« ADS ») était inférieur à 1,00 $ pendant une période de 30 jours ouvrables consécutifs et que la Société ne remplissait plus l’obligation de prix minimum de l’offre énoncée dans la règle d’inscription du 5450(a)(1). Le 5 mai 2023, la Société a annoncé que son conseil d’administration a approuvé le retrait volontaire de ses ADS du Nasdaq Global Market.



Le 10 mai 2023, la Société a reçu une lettre de notification de Nasdaq (l'«Avis»), l’informant que ses ADS seront radiées du Nasdaq Global Market et seront suspendues à l’ouverture des marchés aux États-Unis le 19 mai 2023.