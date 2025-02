Celyad Oncology annonce la publication des données précliniques et cliniques de CYAD-211

Mont-Saint-Guibert, Belgique; 18 février, 2025, 07h00 CET - Celyad Oncology (Euronext: CYAD) (la “Société”), annonce aujourd'hui la publication des données précliniques du candidat allogénique sans édition de génome CYAD-211 et des données cliniques de l'étude clinique de phase I IMMUNICY-1 qui a évalué CYAD-211 chez des patients atteints de myélome multiple (MM) récidivant ou réfractaire (r/r). Les résultats ont été publiés dans l'International Journal of Molecular Science (IJMS).



CYAD-211 est le premier candidat à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) de la Société, conçu pour coexprimer un CAR spécifique de l'antigène de maturation des cellules B (BCMA) et un shRNA unique basé sur un microARN qui interfère avec l'expression de la composante CD3ζ du complexe du récepteur des cellules T (TCR), évaluée cliniquement.