Celyad Oncology annonce la nomination du Dr. Charles Morris au poste de Chief Medical Officer

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, annonce la nomination du Dr. Charles Morris au poste de Chief Medical Officer. Le Dr. Morris conduira et assurera la direction stratégique de toutes les activités médicales, réglementaires ainsi que pour le développement clinique.



"Nous sommes ravis d'accueillir le Dr. Morris qui va apporter une expérience et une expertise capitales pendant cette période charnière pour la Société", a déclaré Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology. "Charlie a joué un rôle essentiel dans l'orientation vers une approbation de nombreux médicaments oncologiques de stade avancé et ses antécédents manifestes de leadership dans l'industrie pharmaceutique bénéficieront grandement au travail que nous faisons chez Celyad Oncology."