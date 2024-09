Celyad Oncology annonce la nomination de Matt Kane au poste de CEO

Mont-Saint-Guibert, Belgique ; 16 septembre 2024, 18 :00 CET ; information réglementée & information privilégiée – Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (la « Société » ou « Celyad ») est heureuse d’annoncer la nomination de Matt Kane au poste de Directeur Général (Chief Executive Officer ou CEO en anglais), à compter du 1er octobre 2024.





Matt Kane est un dirigeant chevronné avec plus de 20 ans d’expérience en entrepreneuriat, CEO et membre de conseil d’administration. M. Kane a été un des pionniers de l’édition de génome et a dirigé le développement de la première technologie d’édition à recevoir l’autorisation d’évaluation clinique en tant que thérapie d’insertion de gènes in vivo et, surtout, le développement et l’évaluation clinique de plusieurs thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) allogéniques dirigées contre le cancer. Son sens aigu des sciences et des affaires a été démontré au cours de sa carrière par la levée de plus de 500 millions de dollars en financements par actions et en partenariats d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars.