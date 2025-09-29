Celyad Oncology annonce la cession de ses installations de recherche

Mont-Saint-Guibert, Belgique ; 29 septembre 2025, 18h30 CET ; information réglementée / information privilégiée - Celyad Oncology (Euronext : CYAD) (la « Société »), annonce aujourd'hui la cession de ses installations de recherche.



Aux termes d'un contrat d'acquisition de biens, la Société vendra les équipements et le mobilier de bureau de son centre de recherche situé à Mont-Saint-Guibert, en Belgique, pour un montant total de 3 millions d'euros. La transaction est soumise à plusieurs conditions suspensives usuelles et devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année.



La direction estime actuellement que cette transaction prolongera la marge de trésorerie de la Société d'environ trois trimestres, soit jusqu'au troisième trimestre 2026.