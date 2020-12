Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui des mises à jour concernant CYAD-211, le candidat CAR T allogénique anti-BCMA de la société, ainsi que CYAD-01 et CYAD-02, les candidats CAR T autologues NKG2D. Celles-ci ont été présentées virtuellement lors du 62ème American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition, qui a eu lieu du 5 au 8 décembre 2020.



"L'annonce récente de l'infusion de notre premier patient avec CYAD-211 dans l'essai IMMUNICY-1 a été une étape majeure pour la société, alors que nous continuons à nous concentrer stratégiquement sur les thérapies allogéniques de nouvelle génération à base de cellules CAR T, soutenues par notre plateforme technologique innovante shRNA que nous avons fait évoluer d'un concept au stade clinique en seulement deux ans", a déclaré Filippo Petti, Chief Executive Officer de Celyad Oncology.