Celyad: le titre remonte, Fortress se renforce au capital information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 11:06

(CercleFinance.com) - Le groupe américain de gestion alternative Fortress Investment a porté sa participation dans Celyad à plus de 25%, apportant ainsi un soutien bienvenu à la biotech dont le cours de Bourse a beaucoup souffert ces derniers mois.



Dans un avis financier publié hier soir après la clôture, Celyad précise que Fortress détient désormais 29,99% de ses actions et 27,53% de ses droits de vote.



Le titre coté à Bruxelles et Paris s'adjugeait plus de 7% après ces informations.



Fortress, un gestionnaire de placements présent dans de nombreux marchés allant du crédit à l'immobilier, est actionnaire de Celyad depuis un placement privé de 32,5 millions de dollars conclu en 2021 et auquel il avait entièrement souscrit.



L'action Celyad a perdu 60% de sa valeur depuis le mois de janvier suite à l'échec d'essais cliniques ayant conduit la société à se détourner du développement de médicaments pour se focaliser sur la recherche et la monétisation de sa propriété intellectuelle, une stratégie boudée par les investisseurs.