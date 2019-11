Celyad annonce une évolution de son Conseil d'Administration avec une nouvelle nomination

o Le Dr. Christian Homsy quitte le Conseil d'Administration de Celyad et l'actuel CEO Filippo Petti est nommé dans ce rôleMont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq : CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui que Filippo Petti, CEO de Celyad, rejoint le Conseil d'Administration de Celyad et succède au co-fondateur et ancien CEO Christian Homsy, M.D., qui a démissionné du Conseil d'Administration.« Je suis fier et reconnaissant envers l'équipe de Celyad pour ce qu'ils ont accompli au cours de ces dernières années. Je leur souhaite ainsi qu'à Filippo le meilleur pour l'avenir », a déclaré le Dr. Homsy.« Je souhaite remercier Christian pour sa guidance et son soutien au cours des derniers mois alors que j'étais en transition dans mon rôle de CEO », a déclaré Filippo Petti, CEO de Celyad. « Je suis honoré d'accepter cette nomination au Conseil d'Administration de Celyad et je me réjouis de continuer à travailler en étroite collaboration avec le Conseil pour mettre en œuvre la vision stratégique de la Société.»Michel Lussier, Président du Conseil d'Administration de Celyad, ajoute: "Je remercie Christian pour son leadership et son engagement depuis qu'il a co-fondé Celyad. Son impact sur la Société a été considérable.