Celyad annonce sa participation à plusieurs conférences en février et mars 2020

Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui que ses équipes dirigeantes participeront aux conférences ci-dessous en février et mars 2020.



9th Annual SVB Leerink Global Healthcare Conference

Date: Tuesday, February 25, 2020

Presentation time: 3:30 p.m. ET

Location: New York, New York

Webcast: A live and archived webcast of the presentation will be available in the Events & Webcasts section of the Celyad website