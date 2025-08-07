Celsius Holdings s'envole grâce à des résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** L'action du fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings CELH.O bondit d'environ 20 % à 51,45 $ avant l'ouverture du marché

** La société dépasse les estimations pour les résultats du 2ème trimestre grâce à la demande de boissons énergisantes et aux gains provenant de l'acquisition d'Alani Nu

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 739,3 millions de dollars dépasse les estimations de 651,5 millions de dollars, et le bénéfice par action ajusté de 47 cents dépasse les estimations de 23 cents - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 62,3 % depuis le début de l'année