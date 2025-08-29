Celsius Holdings bondit après l'augmentation de la participation de PepsiCo

29 août - ** Les actions du fabricant de boissons énergisantes Celsius Holding CELH.O augmentent de 6 % à 63,29 $, leur plus haut niveau depuis juin 2024

** PepsiCo PEP.O augmente sa participation dans CELH dans le cadre d'une transaction de 585 millions de dollars

** PEP achète 5 % des actions privilégiées de Celsius, ce qui porte sa participation à environ 11 % après conversion

** Les fabricants de boissons cherchent à conclure des accords sur les marques énergétiques et non gazeuses, en raison de la demande croissante de produits plus sains.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action CELH a augmenté d'environ 126 %, PEP a baissé d'environ 3 % depuis le début de l'année