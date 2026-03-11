Cellvizio de Mauna Kea Technologies mis à l'honneur par une étude à la DDW
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 18:15
Mauna Kea Technologies annonce que l'étude CLIMB sera présentée lors de la session plénière présidentielle de l'ASGE (American Society for Gastrointestinal Endoscopy) à la conférence Digestive Disease Week (DDW) 2026 à Chicago.
Cette étude prospective multicentrique menée sur plus de 500 patients dans 14 centres américains démontre la supériorité de l'EUS-nCLE avec Cellvizio pour le diagnostic des lésions kystiques du pancréas, notamment les tumeurs intracanalaires papillaires mucineuses du pancréas (TIPMP).
La technologie permet une visualisation au niveau cellulaire et affiche une précision diagnostique supérieure aux méthodes standards d'analyse du liquide kystique. La sélection en session présidentielle, réservée aux recherches les plus marquantes, souligne l'impact clinique de la plateforme.
Sacha Loiseau, président-directeur général, estime que "la visibilité de l'étude CLIMB à la DDW 2026 devrait accélérer l'adoption de Cellvizio dans l'évaluation des kystes pancréatiques".
Le titre Mauna Kea a gagné 7% aujourd'hui et affiche une progression impressionnante de l'ordre de 180% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|0,2045 EUR
|Euronext Paris
|+7,07%
A lire aussi
-
Au Quai d'Orsay, le centre de crise face aux répliques mondiales du séisme de la guerre au Moyen-Orient
Au centre de crise et de soutien (CDCS) du Quai d'Orsay - le ministère français des Affaires étrangères -, l'onde de choc de la guerre déclenchée en Iran se fait désormais ressentir bien au-delà de la région du Moyen-Orient, avec des touristes Français bloqués ... Lire la suite
-
Comme son ennemi israélien, l'Iran a assuré mercredi être prêt pour une guerre longue, douze jours après le début des attaques américano-israéliennes, un conflit régionalisé qui menace l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale. Alors que les prix du ... Lire la suite
-
Face à l'envolée des prix à la pompe liée à la guerre au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu a demandé mercredi des propositions pour protéger les consommateurs et réuni les partis politiques afin de faire un point de situation, tandis que certains distributeurs anticipent ... Lire la suite
-
La banquise de l'Arctique est sur le point d'enregistrer l'un de ses pires hivers jamais mesurés, montrent des données satellites américaines analysées par l'AFP, une nouvelle manifestation du réchauffement climatique d'origine humaine dans cette zone au centre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer