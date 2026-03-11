 Aller au contenu principal
Cellvizio de Mauna Kea Technologies mis à l'honneur par une étude à la DDW
11/03/2026

Le spécialiste de l'endomicroscopie voit l'une de ses études phares distinguée parmi les recherches les plus marquantes en endoscopie lors du congrès Digestive Disease Week.

Mauna Kea Technologies annonce que l'étude CLIMB sera présentée lors de la session plénière présidentielle de l'ASGE (American Society for Gastrointestinal Endoscopy) à la conférence Digestive Disease Week (DDW) 2026 à Chicago.

Cette étude prospective multicentrique menée sur plus de 500 patients dans 14 centres américains démontre la supériorité de l'EUS-nCLE avec Cellvizio pour le diagnostic des lésions kystiques du pancréas, notamment les tumeurs intracanalaires papillaires mucineuses du pancréas (TIPMP).

La technologie permet une visualisation au niveau cellulaire et affiche une précision diagnostique supérieure aux méthodes standards d'analyse du liquide kystique. La sélection en session présidentielle, réservée aux recherches les plus marquantes, souligne l'impact clinique de la plateforme.

Sacha Loiseau, président-directeur général, estime que "la visibilité de l'étude CLIMB à la DDW 2026 devrait accélérer l'adoption de Cellvizio dans l'évaluation des kystes pancréatiques".

Le titre Mauna Kea a gagné 7% aujourd'hui et affiche une progression impressionnante de l'ordre de 180% depuis le début de l'année.

