Cellvizio® combiné à l'intelligence artificielle surpasse les méthodes standards de diagnostic et de stratification des risques des kystes pancréatiques

Deux nouvelles publications cliniques démontrent que l'utilisation de Cellvizio améliore la précision du diagnostic et la prise en charge des patients, y compris les décisions chirurgicales

Une nouvelle méta-analyse établit la précision du diagnostic de Cellvizio à 99%



Paris et Boston, 9 Février, 2021 - 18h00 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la publication d'une étude sur la stratification des risques liés aux lésions kystiques du pancréas (LKP) en utilisant des modèles d'intelligence artificielle (IA) pour la classification des images nCLE et la publication d'une méta-analyse sur l'endomicroscopie par aiguille pour l'évaluation des LKP.



