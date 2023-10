Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellnex Telecom: dans le rouge sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - Cellnex Telecom perd 1% et sous-performe ainsi la tendance à Madrid, affecté par une dégradation de recommandation chez Barclays de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ramené de 48 à 35 euros.



Le broker déclare voir 'au cours des 12 à 18 prochains mois, les vents favorables devenir des vents contraires' pour le groupe d'infrastructures télécoms espagnol, qui toutefois, offre selon lui 'un fort potentiel structurel de génération de FCF dans les années à venir'.





