Cellnex: perte nette de 361 millions d'euros en 2025, notamment en raison d'un plan de départ

( AFP / JOSEP LAGO )

Le leader européen des tours de télécommunication Cellnex a enregistré en 2025 une perte nette sèche de 361 millions d'euros, en raison du coût d'un plan de départ et d'un effet de base défavorable à la suite de cessions d'actifs réalisées en 2024.

En 2024, le groupe basé à Barcelone, en pleine restructuration, avait fortement réduit ses pertes, à 28 millions d'euros, principalement grâce à la vente de ses actifs en Irlande et en Autriche.

L'entreprise espagnole, dont le modèle repose sur la location de pylônes de télécommunication aux opérateurs téléphoniques, avait conclu en mars 2025 un accord avec les syndicats sur un plan de départ qui s'est traduit par environ 200 suppressions de postes, ce qui a pesé sur les résultats annuels du groupe.

Dans sa stratégie de réorganisation, "2025 a marqué une année charnière", a relevé dans un communiqué le patron de Cellnex, Marco Patuano.

Cellnex a vu son chiffre d'affaires quant à lui légèrement augmenté, atteignant l'an passé 4,42 milliards d'euros (+1,5% sur un an).

Le géant catalan s'est imposé ces dernières années comme un acteur incontournable de la téléphonie mobile en multipliant les acquisitions de grande ampleur, notamment en France et en Italie.

Mais cette frénésie d'achats a entraîné une forte hausse de son endettement et rogné sa rentabilité.

L'ex-filiale du gestionnaire d'autoroutes espagnol Abertis, qui n'a plus dégagé de bénéfices depuis 2017, a ainsi engagé un virage stratégique en 2023, avec pour objectif de redresser son cours boursier et de réduire sa dette, qui atteignait 20,8 milliards d'euros en décembre 2025.