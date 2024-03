Cellnex encore dans le rouge malgré un chiffre d'affaires en hausse

( AFP / PAU BARRENA )

Le groupe Cellnex, leader européen des tours de télécommunication, a essuyé une nouvelle perte nette en 2023, malgré un chiffre d'affaires en hausse et des cessions d'actifs qui lui ont permis de réduire son endettement en fin d'année.

Dans ses résultats publiés jeudi, le groupe espagnol, qui a connu ces dernières années une ascension spectaculaire en multipliant les acquisitions, indique avoir engrangé 4,05 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier.

Ce chiffre, conforme aux attentes des analystes interrogés par Factset, qui tablaient sur 4,07 milliards de revenus, est supérieur de 16% à celui enregistré en 2022 (3,5 milliards), précise l'entreprise dans un communiqué.

Malgré cette dynamique, le groupe espagnol dont le modèle repose sur la location de pylônes de télécommunication aux opérateurs téléphoniques, a essuyé une perte de 297 millions d'euros, identique à celle de 2022.

"2023 a été une année de transformation pour Cellnex", a souligné dans un communiqué la présidente du Conseil d'amdinistration de l'entreprise, Anne Bouverot, saluant de "solides résultats financiers" malgré cette perte nette.

Cellnex, numéro un européen des sociétés de tours télécoms, s'est imposé en huit ans comme un acteur incontournable de la téléphonie mobile en multipliant les opérations financières de grande ampleur, notamment en France et en Italie.

Mais sa frénésie d'achat a entraîné une forte hausse de l'endettement de cette ancienne filiale du gestionnaire d'autoroutes espagnol Abertis, qui l'oblige à rembourser de grosses échéances et rogne sa rentabilité.

Le groupe, qui n'a plus dégagé de bénéfices depuis 2017, a engagé pour cette raison un virage stratégique voilà un an, basé sur une "consolidation" de ses activités et des cessions d'actifs.

Il a ainsi vendu en septembre 2.353 tours de télécommunication à Phoenix Tower International (PTI) et Bouygues Telecom, conformément à un engagement pris auprès du gendarme de la concurrence français, pour près de 630 millions d'euros.

Le groupe a également cédé à l'automne 49% de sa filiale Cellnex Nordics, opérant au Danemark et en Suède, au fonds d'investissement Stonepeak, spécialisé dans les actifs solaires et éoliens, pour un total de 730 millions d'euros.

Ces différentes opérations ont permis au groupe espagnol de réduire sa dette nette de 200 millions d'euros au quatrième trimestre, selon le groupe. Son endettement total atteignait fin 2023 17,29 milliards d'euros.