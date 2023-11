Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: signature de l'accord définitif avec AstraZeneca information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Cellectis a annoncé mercredi la signature d'un accord définitif avec AstraZeneca, ouvrant la voie à un investissement additionnel de 140 millions de dollars en fonds propres par ce dernier.



Selon les termes de l'accord, initialement dévoilé le 1er novembre, l'opération se fera via la souscription de 10 millions d'actions de préférence 'de catégorie A' et de 18 millions de titres 'de catégorie B', dans les deux cas sur la base d'un prix unitaire de cinq dollars.



La société de biotechnologies précise que la réalisation de l'investissement demeure conditionnée à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cellectis, qui devrait se tenir autour du 22 décembre.



L'opération doit également obtenir le feu vert du ministère français de l'économie, conformément à la réglementation française sur les investissements directs étrangers.



Suite à cette levée de fonds, AstraZeneca détiendrait environ 44% du capital et 30% des droits de vote de Cellectis.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Cellectis progressait encore de plus de 10% mercredi matin après ces annonces. Depuis l'officialisation de la prise de participation d'AstraZeneca, son cours de Bourse a quasiment été multiplié par trois.





Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +8.68%