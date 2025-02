Cellectis présente sa stratégie contre les tumeurs solides à Los Angeles

AOF - EN SAVOIR PLUS

Selon Cellectis, sa stratégie d'édition du génome représenterait une méthode efficace et un profil de sécurité favorable pour améliorer considérablement l'expansion des cellules CAR T et l'activité anti-tumorale, tout en confinant l'activité de l'IL-2 au microenvironnement tumoral.

(AOF) - Cellectis (+0,67% à 1,51 euro) présente une stratégie innovante d'ingénierie des cellules T qui exploite les propriétés pro-inflammatoires de l'interleukine 2 (IL-2) dans l’objectif d’améliorer l'efficacité des cellules CAR T contre les tumeurs solides, à la conférence de l’ AACR-IO (American Association for Cancer Research – Immuno-oncology), organisée du 23 au 26 février à Los Angeles. Cette biotech utilise sa technologie pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques.

