Cellectis: présente plusieurs séries de données précliniques

(CercleFinance.com) - Cellectis a présenté plusieurs séries de données précliniques lors du 29e événement de l'International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT) qui s'est déroulé à Paris ces derniers jours.



Des données précliniques sur UCART20x22, le premier produit candidat allogénique double CAR T-cell de Cellectis pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B, ont été présentées.



Dans l'ensemble, Cellectis a fourni des données de preuve de concept précliniques pour une première double cellule CAR T allogénique afin de surmonter les mécanismes actuels de résistance dans le LNH-B, tout en offrant une alternative thérapeutique potentielle au ciblage CD19.



Des données 'encourageantes' sur le processus d'édition de gènes utilisant la technologie Cellectis TALEN pour 'développer une correction hautement efficace du gène HBB de la mutation de la drépanocytose', ont également été présentées.



' Nous restons concentrés sur le développement de nos produits candidats pour fournir des traitements révolutionnaires qui pourraient bénéficier à des milliers de patients dans le monde ', a déclaré André Choulika, Ph.D., directeur général de Cellectis.





Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris -0.05%