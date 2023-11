Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: le titre s'envole, alliance avec AstraZeneca information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 09:49









(CercleFinance.com) - Cellectis s'envole en Bourse de Paris mercredi après avoir dévoilé un collaboration stratégique avec le géant pharmaceutique AstraZeneca, qui permettra à ce dernier de prendre une participation de 22% dans son capital.



Après avoir été plusieurs fois réservée à la hausse en tout début de séance, l'action grimpe actuellement de 127%, signant de loin la plus forte progression d'un marché parisien en petite hausse (+0,2%).



L'accord avec AstraZeneca vise à accélérer le développement d'une nouvelle génération de thérapies dans des domaines à fort besoins non satisfaits, tels que l'oncologie, l'immunologie et les maladies rares.



Selon les termes de l'accord, AstraZeneca s'appuiera sur les technologies d'édition de gènes et les capacités de production de Cellectis pour concevoir de nouveaux produits candidats de thérapie cellulaire et génique.



Dans ce cadre, 25 cibles génétiques ont été exclusivement réservées à AstraZeneca, à partir desquelles jusqu'à 10 produits candidats pourraient être explorés en vue de leur développement.



AstraZeneca disposera d'une option pour une licence exclusive mondiale sur les produits candidats.



Les coûts de recherche de Cellectis seront pris en charge par AstraZeneca, l'entreprise française devant recevoir pour cela un paiement initial de 25 millions de dollars.



Cellectis sera également éligible à recevoir un paiement d'option pour procéder aux essais cliniques et des paiements d'étapes liés au développement, règlementaires et commerciaux, d'un montant total compris entre 70 millions de dollars et 220 millions de dollars, pour chacun des 10 produits candidats, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes.



AstraZeneca a par ailleurs accepté de réaliser un investissement initial de 80 millions de dollars au sein de Cellectis, ce qui lui permettra de détenir environ 22% du capital et 21% des droits de vote.



Ce protocole prévoit qu'AstraZeneca puisse également réaliser un investissement additionnel de 140 millions de dollars dans Cellectis en souscrivant à deux futures augmentations de capital.





Valeurs associées CELLECTIS Euronext Paris +158.00%