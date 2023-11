Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cellectis: l'envolée se poursuit, la visibilité rassure information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 10:18









(CercleFinance.com) - Cellectis poursuit son ascension en Bourse ce mardi après avoir rassuré les investisseurs sur sa situation de trésorerie, qui lui offre un horizon de financement jusqu'en 2026.



Un peu plus d'une heure après le début des échanges, le spécialiste de l'immunothérapie grimpe de plus de 11%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



Son cours de Bourse avait déjà triplé la semaine passée suite à l'accord stratégique conclu avec AstraZeneca, qui doit permettre à ce dernier de prendre 22% du capital.



En comprenant l'investissement initial d'AstraZeneca et ses éventuels investissements additionnels, Cellectis affichait une trésorerie de 72 millions de dollars au 30 septembre dernier, un montant suffisant pour assurer le financement de ses activités jusqu'en 2026.



En outre, sa perte nette sur les neuf premiers mois de l'année s'est réduite à 63,6 millions de dollars, contre 85,5 millions un an plus tôt à la faveur d'une baisse de ses coûts.



Ses charges opérationnelles ont en effet baissé à 74,9 millions de dollars sur la période, contre 92,3 millions de dollars un an auparavant, notamment du fait de la déconsolidation de Calyxt.





