Cellectis est financée jusqu'au second semestre 2027
information fournie par AOF 10/11/2025 à 09:12

(AOF) - Cellectis a annoncé qu’au 30 septembre 2025, sa trésorerie et équivalents s’élevait à 225 millions de dollars, contre 264 millions de dollars au 31 décembre 2024. Avec ces fonds, la société de biotechnologie estime qu’elle peut financer ses activités jusqu’au second semestre 2027. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ont atteint 67,4 millions de dollars, contre 34,1 millions de dollars un an plus tôt.

Cette hausse est attribuable à la progression des travaux réalisés dans le cadre des plans de recherche et par la réalisation des obligations de performance prévues dans l'accord de recherche et de développement conclu avec AstraZeneca.

Les frais de recherche et développement ont diminué de 0,6 million de dollars, à 69, millions de dollars. Enfin, la perte nette attribuable aux actionnaires de Cellectis s'est élevée à 41,3 millions de dollars, contre 42,7 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l'année 2024.

Valeurs associées

CELLECTIS
3,2350 EUR Euronext Paris +13,11%
