Cellectis en hausse après des résultats positifs pour sa technologie d'édition du génome

(AOF) - Cellectis (+5,08% à, 2,17 euros) bondit ce mardi après avoir publié un article dans la revue " Molecular Therapy" démontrant les capacités d'édition du génome via la technologie TALEN, pour la conception de cellules CAR T allogéniques qui ciblent efficacement les tumeurs solides récalcitrantes à l'immunothérapie, tout en atténuant les risques potentiels de sécurité. Cette biotech de stade clinique utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves.

"Cette approche pourrait résoudre plusieurs problèmes majeurs de la thérapie par cellules CAR T contre les tumeurs solides, telles que la faible infiltration des cellules CAR T au sein de la tumeur, leur cytotoxicité vis-à-vis des tissus sains, le microenvironnement immunosuppresseur et l'hétérogénéité des antigènes associés aux tumeurs solides ", a déclaré Shipra Das, Ph.D., associate director immuno-oncology and innovation program management chez Cellectis. " Cette stratégie a donc des implications significatives pour la réussite du développement thérapeutique des cellules CAR T contre les tumeurs solides"

