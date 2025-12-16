 Aller au contenu principal
Cellectis dévisse après un arbitrage dans un litige avec Servier
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 14:25

Cellectis plonge de 11% après la décision du tribunal arbitral dans l'arbitrage l'opposant aux sociétés Laboratoires Servier et Institut de Recherches Internationales Servier IRIS SARL, relatif au contrat de licence conclu entre le 6 mars 2019, tel qu'amendé.

Le tribunal a prononcé la résiliation partielle du contrat pour le produit UCART19 V1 et a demandé que Cellectis entame avec Allogene, si cette dernière le demande, des négociations de bonne foi en vue de l'octroi à celle-ci d'une licence directe sur UCART19 V1.

Les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes.

Valeurs associées

CELLECTIS
3,5000 EUR Euronext Paris -14,74%
