Cellectis dévisse après un arbitrage dans un litige avec Servier
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 14:25
Le tribunal a prononcé la résiliation partielle du contrat pour le produit UCART19 V1 et a demandé que Cellectis entame avec Allogene, si cette dernière le demande, des négociations de bonne foi en vue de l'octroi à celle-ci d'une licence directe sur UCART19 V1.
Les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes.
Valeurs associées
|3,5000 EUR
|Euronext Paris
|-14,74%
