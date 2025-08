Cellectis : 230 millions de dollars de trésorerie consolidée au premier semestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 30,2 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2025, contre 16 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024. Cette augmentation de 14,2 millions de dollars entre les six mois clos les 30 juin 2024 et 2025 est principalement attribuable à la hausse de 20,0 millions de dollars de son chiffre d'affaires reconnu dans le cadre du contrat de collaboration avec AstraZeneca au cours du premier semestre 2025.

La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis s'est élevée à 41,9 millions de dollars (soit une perte nette de 0,42 dollar par action) pour les six mois clos le 30 juin 2025, comparé à une perte nette de 19,6 millions de dollars (soit une perte nette de 0,24 dollar par action) pour les six mois clos le 30 juin 2024.

Au 30 juin 2025, Cellectis disposait de 230 millions de dollars de trésorerie consolidée, d'équivalents de trésorerie, de comptes de trésorerie bloquée et de dépôts à terme classés comme actifs financiers courants et non-courants. La société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à terme seront suffisants pour financer ses activités jusqu'au second semestre 2027.

Cela se compare à 264 millions de dollars de trésorerie consolidée, équivalents de trésorerie, comptes de trésorerie bloquée et dépôts à terme classés comme actifs financiers courants au 31 décembre 2024, étant mentionné que le groupe n'avait pas de dépôts à terme classés comme actifs financiers non courants à cette date.

