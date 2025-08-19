Celldex Therapeutics chute à la suite de l'arrêt du développement d'un médicament pour une affection de l'œsophage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 août - ** Les actions du développeur de médicaments Celldex Therapeutics CLDX.O chutent de 15 % à 20,42 $ après la cloche
** La société déclare que ne fera pas avancer le développement de son médicament expérimental, le barzolvolimab, dans l'œsophagite éosinophile - une maladie inflammatoire chronique de l'œsophage
** Dans une étude à mi-parcours, le médicament a atteint l'objectif principal et a montré qu'il pouvait éliminer les mastocytes dans le tractus gastro-intestinal, mais n'a pas entraîné d'amélioration des symptômes par rapport au placebo
** La société continuera à étudier le barzolvolimab pour d'autres affections cutanées
** L'action a baissé de ~5 % depuis le début de l'année
