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Celldex grimpe après le double relèvement de Barclays
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions du développeur de médicaments Celldex Therapeutics CLDX.O grimpent de 4 % à 35,95 $ avant le marché

** Barclays relève le titre de "sous-pondéré" à "surpondéré"; augmente le PT de 24 $ à 45 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 30,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'essai clinique du barzolvolimab, le médicament de la société, est rempli de patients six mois avant la date prévue, "ce qui témoigne au minimum de la demande et de l'enthousiasme pour l'actif"

** Le barzolvolimab est développé comme traitement de l'urticaire chronique spontanée (CSU), une affection cutanée provoquant une urticaire chronique

** Barclays augmente l'estimation de la probabilité de succès du Barzolvolimab de 65% à 85% et prévoit des ventes maximales de 1,4 milliard de dollars, avec un potentiel de revenus supplémentaires provenant d'indications élargies dans des conditions apparentées

** A la dernière clôture, CLDX a progressé de 27,2 % depuis le début de l'année

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CELLDEX THERAPTC
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