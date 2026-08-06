Celestica, entreprise spécialisée dans les infrastructures d'IA, recule après une cession d'actions de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions cotées aux États-Unis de Celestica, fournisseur canadien d’infrastructures de centres de données

CLS.N , ont reculé de 14,3 % à 310,80 dollars en pré-ouverture, après la fixation du prix d’une levée de fonds complémentaire de 3 milliards de dollars ** Mercredi en fin de journée, Celestica a annoncé la cession d’environ 9,7 millions d’actions au prix de 310 dollars, soit une décote de 14,5 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour son fonds de roulement, ses dépenses d’investissement et d’autres besoins généraux de l’entreprise

** BofA et Citigroup sont les chefs de file conjoints de l'opération, aux côtés de TD Securities

** Celestica compte environ 114,98 millions d’actions en circulation

** Depuis le début de l'année jusqu'à mercredi, les actions cotées aux États-Unis ont progressé de 23 %

** Sur 20 analystes, 18 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 2 la note “conserver”; le cours cible médian de 455 dollars implique un potentiel de hausse de 25 % par rapport au dernier cours de clôture, selon les données de LSEG