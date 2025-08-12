 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Celanese : une hausse limitée des bénéfices dans un contexte de vents contraires persistants
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 17:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

12 août - ** Le fabricant de produits chimiques Celanese

CE.N a prévu un bénéfice inférieur aux estimations pour le troisième trimestre lundi , anticipant une baisse de la demande sur la plupart de ses marchés clés au second semestre 2025 ** Les actions ont baissé de 11,2 % à 42,07 $

DES VENTS CONTRAIRES PROLONGÉS QUI AURONT UN IMPACT SUR LES BÉNÉFICES FUTURS ** RBC Capital Markets ("performer dans le secteur", PT: 63 $) déclare qu'il ne s'attend pas à une hausse significative des bénéfices de CE au cours de l'année prochaine en raison des vents contraires persistants dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'automobile ** Baird Equity Research ("surperformer", PT: 67 $) déclare que les prévisions du 3ème trimestre sont susceptibles de peser sur le sentiment des investisseurs malgré une sous-performance significative depuis le début de l'année ** "À notre avis, bien que l'équipe de direction de Celanese actionne les bons leviers d'amélioration (réduction des coûts/vente d'actifs/maximisation des flux de trésorerie)... les volumes du marché final restent à un niveau bas - avec des bénéfices au 3ème trimestre partiellement affectés par les initiatives de réduction des stocks" - Baird Equity Research ** UBS ("neutre"), réduit le PT de 66 $ à 49 $, dit qu'il est également plus difficile de voir la demande se renforcer au 4ème trimestre, ce qui signifie que ce niveau de bénéfice inférieur restera un débat jusqu'au début de 2026

Valeurs associées

CELANESE
42,020 USD NYSE -11,38%
© 2025 Thomson Reuters.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2025 à 17:57:37.

