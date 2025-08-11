Celanese s'effondre en raison de prévisions de bénéfices trimestriels inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions du fabricant de produits chimiques Celanese Corp CE.N chutent de 13,54% à 40,69 dollars dans les échanges après bourse

** La société a prévu un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street en raison des défis posés par l'environnement dans la plupart des marchés finaux clés au cours du deuxième semestre de l'année.

** CE s'attend à ce que le bénéfice par action du troisième trimestre se situe entre 1,10 $ et 1,40 $ , en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 1,73 $ par action - selon les données compilées par LSEG ** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,44 $ par action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,40 $ par action, pour le deuxième trimestre

** Nous sommes également heureux que les mesures délibérées que nous avons prises nous aient permis de dégager des bénéfices ce trimestre... Cependant, l'environnement de la demande ne semble pas s'améliorer" - directrice générale Scott Richardson

** À la clôture de la séance, l'action a baissé de 31,5 % depuis le début de l'année