Celanese cesse ses activités sur le site de Lanaken et licencie 160 personnes

L'entreprise chimique Celanese CE.N a déclaré mardi qu'elle prévoyait de cesser ses activités sur son site d'étoupe d'acétate à Lanaken au cours du second semestre 2026.

La société a également indiqué que la décision pourrait avoir un impact sur environ 160 employés de la fabrication et des fonctions de soutien sur le site.