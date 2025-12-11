Cegedim, via une filiale, va déployer un nouveau système d'aide à la décision clinique en Espagne

(AOF) - Stacks, filiale espagnole de Cegedim, a été sélectionnée, en collaboration avec Llamalítica, par le service de Santé de Castille-La Manche pour développer et mettre en œuvre un nouveau système d’aide à la décision clinique basé sur l’intelligence artificielle générative. Le communiqué de presse indique qu’il s’agit d’une « étape décisive vers la modernisation numérique du système de santé publique et la consolidation d'un modèle de soins plus efficace, plus sûr et centré sur le patient ».

Une fois déployée, cette solution équipera plus de 200 centres de santé et 1 100 cliniques, afin d'être mise à disposition de plus de 7 500 professionnels de santé.

