 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cegedim, via une filiale, va déployer un nouveau système d'aide à la décision clinique en Espagne
information fournie par AOF 11/12/2025 à 10:12

(AOF) - Stacks, filiale espagnole de Cegedim, a été sélectionnée, en collaboration avec Llamalítica, par le service de Santé de Castille-La Manche pour développer et mettre en œuvre un nouveau système d’aide à la décision clinique basé sur l’intelligence artificielle générative. Le communiqué de presse indique qu’il s’agit d’une « étape décisive vers la modernisation numérique du système de santé publique et la consolidation d'un modèle de soins plus efficace, plus sûr et centré sur le patient ».

Une fois déployée, cette solution équipera plus de 200 centres de santé et 1 100 cliniques, afin d'être mise à disposition de plus de 7 500 professionnels de santé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CEGEDIM
13,450 EUR Euronext Paris +1,89%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des palettes brûlent devant l'usine Brandt où sont rassemblés des employés, le 11 décembre 2025 à Vendôme, dans le Loir-et-Cher ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    "Un traumatisme": la liquidation de Brandt prononcée, quelque 700 emplois supprimés
    information fournie par AFP 11.12.2025 11:19 

    "Un choc": la justice a prononcé jeudi la liquidation judiciaire du groupe centenaire d'électroménager Brandt, fleuron industriel français qui disparaît en laissant quelque 700 salariés au chômage à la veille de Noël. "C'est une terrible nouvelle, un choc et un ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en petite hausse après la Fed
    information fournie par AFP 11.12.2025 11:00 

    La Bourse de Paris évoluait en petite hausse après avoir hésité à l'ouverture du marché, les investisseurs restant partagés entre l'enthousiasmante lié à la baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la défiance autour de l'IA. Le CAC 40 prenait ... Lire la suite

  • ( AFP / YURI CORTEZ )
    Henrique Braun va remplacer James Quincey à la tête de Coca-Cola
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.12.2025 11:00 

    Henrique Braun, actuel numéro 2 de Coca-Cola, prendra la tête du géant américain des sodas à partir du 31 mars, a annoncé le groupe dans un communiqué publié sur son site internet. Il succédera à James Quincey qui a tenu les rênes du groupe pendant près de neuf ... Lire la suite

  • Des palettes brûlées devant l'usine Brandt où sont rassemblés des employés, le 11 décembre 2025 à Vendôme, dans le Loir-et-Cher ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Brandt: liquidation judiciaire prononcée, quelque 700 emplois supprimés
    information fournie par AFP 11.12.2025 10:56 

    La justice a prononcé jeudi la liquidation du groupe centenaire d'électroménager Brandt, fleuron industriel français, en grandes difficultés depuis son placement en redressement judiciaire, a annoncé le président de la région Centre-Val de Loire à l'AFP. "C'est ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank